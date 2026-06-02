Παναθηναϊκός για την επέτειο του Γουέμπλεϊ: «Το μεγαλύτερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη»

Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει σήμερα 55 χρόνια από τη μοναδική μέχρι σήμερα συμμετοχή ελληνικής ομάδας σε τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, αφού ο 1971 διεκδίκησε το τρόπαιο από τον Άγιαξ στον τελικό του Γουέμπλεϊ.

Η παρουσία του Παναθηναϊκού στον τελικό του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών (πλέον Champions League), παραμένει μία από τις πλέον “χρυσές” σελίδες στην ιστορία του συλλόγου και οι “πράσινοι” δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν να αναφερθούν στην επέτειο του Γουέμπλεϊ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σχετική τους ανάρτηση στα social media, έγραψαν έτσι το εξής: «02.06.1971. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη. Για πάντα μέρος της κληρονομιάς μας. Για πάντα μέρος της Ευρώπης».

02.06.1971



The greatest chapter ever written by a Greek club in Europe.



Forever part of our legacy. Forever part of Europe.#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/PRdqQxMTOx — Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 2, 2026

Η ανάρτησή τους περιελάμβανε και φωτογραφίες από τον τελικό.