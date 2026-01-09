Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις: «Φαίνεται πως πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα, θα κάνει μαγνητική»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 95-80 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στον τραυματισμό του Μόντε Μόρις.

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, καθώς γύρισε το πόδι του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι πιθανότατα έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα. Ο Ολυμπιακός, παρά τον τραυματισμό του Αμερικανού πάτησε γκάζι και αύξησε τη διαφορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο από το πρώτο. Είχαμε 28 ασίστ και τους αναγκάσαμε σε 21 λάθη, αν δε κάνω λάθος. Βελτιώσαμε το παιχνίδι μας στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγούμασταν, αλλά δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Είχαμε κακές αποφάσεις. Αυτά τα ματς πρέπει να τα κερδίζουμε. Στον δεύτερο γύρο, κάθε ματς μετράει περισσότερο. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας για τη ζεστή ατμόσφαιρα και στους παίκτες μου για τη νίκη».

Για τις επιστροφές των Γουόρντ και Μιλουτίνοφ: «Είμαι χαρούμενος, αλλά τώρα χάσαμε τον Μόρις. Έτσι είναι η ζωή μας στην EuroLeague. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι ομάδες. Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα λεπτά και αυτός ο τραυματισμός ήταν από μόνος του, δεν πάτησε σε άλλο πόδι. Ο Γουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ θα επιστρέψει προσεχώς και ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Σημαντικό είναι να μείνουμε υγιείς».

Για τον Μόρις: «Θα κάνει μαγνητική. Είναι διάστρεμμα, αλλά δείχνει σοβαρό, γιατί έχει ήδη πρηστεί».