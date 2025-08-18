Γιώργος Βαγιαννίδης για το ντεμπούτο στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Πολύ περήφανη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στην πρώτη του ανάρτηση μετά το πρώτο του παιχνίδι στην Πορτογαλία, δεν έκρυψε τα συναισθήματα του.

Παρότι πέρασε στο ματς ως αλλαγή, ο Γιώργος Βαγιαννίδης πρόλαβε να βγάλει την πρώτη του ασίστ στη νίκη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 4-0 κόντρα στην Αρούκα, όντας μεταξύ των διακριθέντων της αναμέτρησης.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα έτσι, ο πρώην πια παίκτης του Παναθηναϊκού έγραψε: «Πρώτη εμφάνιση και μία πολύ περήφανη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου».