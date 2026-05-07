Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ, κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο

Με απόφαση της ΔΕΑΒ, το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το φινάλε των φετινών πλέι οφ της Super League θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, σε μια άδεια Λεωφόρο.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΑΒ, φίλοι του Παναθηναϊκού πέταξαν δύο κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13 και συνολικά πέντε πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου, στο ντέρμπι της ομάδας με την ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, γεγονός που έφερε ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για τους “πράσινους”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με κόσμο στην ιστορική του έδρα, ήταν το 0-0 με την ΑΕΚ, αφού το “τριφύλλι” τη νέα αγωνιστική σεζόν θα παίξει στο ΟΑΚΑ, πριν μετακομίσει στο νέο του “σπίτι” στον Βοτανικό.

Η ανακοίνωση:

Αθήνα, 7 Μαΐου 2026

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 03/05/2026, στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», για την 3η αγωνιστική των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έρριψαν δύο (2) κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, καθώς και

συνολικά πέντε (5) πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 16/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.