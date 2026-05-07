Ντράγκαν Σάκοτα: «Ετοιμάζεται νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ – Όταν σταματήσω, θα επιλέξω διάδοχο»

Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα είναι έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League κόντρα στην κάτοχο των δύο τελευταίων τίτλων, Μάλαγα, με όνειρο να σηκώσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη σερβική ιστοσελίδα “ Μeridian Sport” στην Μπανταλόνα για το δημιούργημά του και αποκάλυψε πως είναι κοντά σε νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Παράλληλα, ο 76χρονος ξεκαθάρισε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη για το τέλος της προπονητικής του καριέρας, τονίζοντας ότι αυτό όταν συμβεί, θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής στην Ένωση και θα βρει το διάδοχό του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πώς μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της ομάδας το ΝΒΑ Europe, τονίζοντας ότι τότε η ΑΕΚ θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά, ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για:

-την εμπιστοσύνη που έχει από τη διοίκηση της ΑΕΚ: «Όταν το νιώθεις αυτό, τότε ξέρεις ότι μπορείς να χτίσεις. Να σχεδιάσεις. Νωρίτερα στην καριέρα σου – όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άλλοι προπονητές – είχαν μια μάχη για την επιβίωση, για να βρεθούν στην αγορά, για να εκτιμηθούν. Αλλά, καμία εγγύηση για περισσότερο από ένα ή δύο χρόνια. Είναι πολύ πιο απλό για μένα τώρα, γιατί ο ρόλος μου μετά την προπονητική θα είναι αθλητικός διευθυντής. Έτσι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε την πολιτική του συλλόγου».

-το αν έχει αποφασίσει να αποσυρθεί: «Όχι, απλώς λέω μετά το τέλος της προπονητικής μου καριέρας. Μια νέα πρόταση συμβολαίου ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή, όπου η επιλογή είναι ότι όταν σταματήσω, μπορώ να βρω έναν προπονητή και στη συνέχεια να συνεχίσω σε έναν άλλο ρόλο».

-την επιστροφή του στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024: «Δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο τότε. Έφυγα, αλλά μετά από τέσσερα χρόνια επέστρεψα όταν ο πρόεδρος επέμεινε. Τον ρώτησα απλώς: ‘Ποια είναι τα επιχειρήματά σου;’ Μου είπε: ‘Πάρε τα κλειδιά του συλλόγου και σχεδίασε όπως κρίνεις’. Συνειδητοποίησα ότι αυτό δίνει περισσότερο χώρο για δημιουργικότητα από ποτέ».

-την προοπτική συμμετοχής στο ΝΒΑ Europe: «Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φέτος πιέσαμε για ένα καλό αποτέλεσμα ώστε να είμαστε εκεί την επόμενη σεζόν, κάτι που θα είναι κρίσιμο. Τι θα συμβεί στο τέλος – δεν το ξέρουμε. Αν τυχόν προκριθούμε σε αυτό το πρωτάθλημα, όλα αλλάζουν. Πρώτα απ’ όλα αλλάζει ο προϋπολογισμός. Τώρα έχουμε έναν προϋπολογισμό για το BCL και δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρειαζόμαστε περισσότερο. Σε περίπτωση που προκριθούμε σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, ο προϋπολογισμός θα είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος. Και τότε θα είμαστε κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικοί για να παίξουμε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό».

-τους παίκτες που πέρασαν από τα χέρια του και παίζουν Euroleague: «Μου αρέσει να βλέπω παίκτες να εξελίσσονται. Τώρα, ο Κρις Σίλβα έχει περάσει το ίδιο πράγμα που πέρασαν οι Κέβιν Πάντερ και Σκότι Γουίλμπεκιν πριν από αυτόν. Όταν ανακαλύπτεις κάποιον και τον βλέπεις να προοδεύει είναι ωραίο».

-την εμπειρία του Νάναλι: «Για τον Τζέιμς, αυτές είναι οι στιγμές του τέλους του παιχνιδιού, οι στιγμές clutch. Ήταν πάντα ο καλύτερος σε αυτές τις στιγμές. Φυσικά, είναι η ηλικία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα συμβαίνει πάντα, αλλά αυτό περιμένουμε από αυτόν. Έχει κρατήσει το σώμα του σε καλή κατάσταση παρόλο που δεν είχε παίξει για ένα χρόνο. Είναι πραγματικά σε καλή φόρμα. Ο Νάναλι είναι ένας παίκτης, σίγουρα μπορεί πάντα να βρει εύκολα δουλειά».

-τον γιο του και άλλους clutch παίκτες: «Ο Ντούσαν (Σάκοτα) είχε επίσης το παρατσούκλι παίκτης της τέταρτης περιόδου. Ήταν ο παίκτης που είχε το καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στο τελευταίο δεκάπεπτο. Υπήρχαν αρκετοί που ήταν έτοιμοι να πάρουν την μπάλα σε καθοριστικές στιγμές. Νωρίτερα, παρόλο που ήταν πολύ νέος και είχε διαφορετικό ρόλο από ό,τι αργότερα στην καριέρα του, ήταν ο Πέντζα Στογιάκοβιτς. Και φυσικά ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Υπήρχαν πολλοί, αλλά οι τελευταίοι έρχονται στο μυαλό».