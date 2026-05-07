Μάλαγα – ΑΕΚ: Στην Μπανταλόνα ο Μάκης Αγγελόπουλος και περισσότεροι από 700 οπαδοί των «κιτρινόμαυρων»

Την στήριξη του κόσμου της αλλά και του Μάκη Αγγελόπουλου θα έχει η ΑΕΚ στο “Pavelló Olímpic de Badalona”, στον ημιτελικό του BCL με την τροπαιούχο, Μάλαγα (22:00, COSMOTE SPORT 4, newsit.gr).

Ο Μάκης Αγγελόπουλος μετέβη στην Ισπανία και θα είναι δίπλα στην Ένωση για την αναμέτρηση του ημιτελικού του BCL, ελπίζοντας να δει την ΑΕΚ να προκρίνεται σε τρίτο τελικό, στη διοργάνωση, επί της ηγεσίας του.

Παράλληλα, στην Μπανταλόνα βρίσκονται με πάνω από 700 φίλοι της ΑΕΚ για τον αποψινό ημιτελικό με τη Μάλαγα. Ο αριθμός αυτός δεν αποκλείεται να αυξηθεί, σε περίπτωση πρόκρισης της Ένωσης στον τελικό του BCL.