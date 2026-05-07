Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Ο Πουέρτο εμφανίστηκε με πατερίτσες, παραμονές του game 4 των πλέι οφ της Euroleague

Η Βαλένθια έκανε το break κόντρα στον Παναθηναϊκό και μείωσε σε 2-1 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, με τον Χοσέπ Πουέρτο να μην ολοκληρώνει την αναμέτρηση στο “T-Center”. Ο γκαρντ των Ισπανών υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Μία ημέρα μετά το ματς, ο Πουέρτο εμφανίστηκε με πατερίτσες στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει η αποστολή της Βαλένθια, έχοντας δεμένο με επίδεσμο τον αριστερό του αστράγαλο.

Josep Puerto, con muletas, para proteger su tobillo izquierdo



El capitán baja a la comida de equipo de @valenciabasket y esta tarde no entrenará en OAKA pic.twitter.com/Sbe038GEfo — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 7, 2026

Όπως έγινε γνωστό, οΧοσέπ Πουέρτο δεν υπολογίζεται από τον τεχνικό της Πέδρο Μαρτίνεθ, στην απογευματινή σημερινή προπόνηση κι έτσι η συμμετοχή του στο game 4 της σειράς θεωρείται σχεδόν δεδομένη.