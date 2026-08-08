Ο Ολυμπιακός στην «κούρσα» για τον Ελίες Σκίρι της Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Μπορεί στον Ολυμπιακό η προσοχή να είναι στραμμένη στον αγώνα ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν (11.08.2026, Newsit.gr) στην Ολλανδία για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, ωστόσο οι άνθρωποι των “ερυθρολεύκων” συνεχίζουν να ασχολούνται και με τη μετεγγραφική ενίσχυσή τους.

Σε ό,τι αφορά τη μεσαία γραμμή, σύμφωνα με σημερινό (08.08.2026) δημοσίευμα του «africafoot», ο Ολυμπιακός καταβάλει προσπάθεια για την απόκτηση του Ελίες Σκίρι από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

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Το δημοσίευμα πάντως αναφέρει ότι για τον Τυνήσιο διεθνή ενδιαφέρονται ακόμη η Σεβίλλη (η οποία φέρεται να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα) και η Φιορεντίνα, ενώ και η Κολωνία, στην οποία αγωνίστηκε ο Σκίρι την τετραετία 2019-23, πιέζει για την επιστροφή του.

Το συμβόλαιο του Σκίρι με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης λήγει το καλοκαίρι του 2027 κι έτσι οι «αετοί» είναι πρόθυμοι να τον πουλήσουν, προκειμένου να μην τον χάσουν ως ελεύθερο στο τέλος της ερχόμενης σεζόν. Σύμφωνα με το Africafoot, ο γερμανικός σύλλογος ζητά ένα ποσό μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να τον παραχωρήσει.

Ο Σκίρι έχει γεννηθεί στη Γαλλία και αποτελεί «προϊόν» των τμημάτων υποδομής της Μονπελιέ, με την οποία έκανε ντεμπούτο στη Ligue 1 τον Μάρτιο του 2015. Παρέμεινε στο σύλλογο της νότιας Γαλλίας έως το 2019, όταν μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Κολωνίας. Το καλοκαίρι του 2023 μεταπήδησε στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, με την οποία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Είναι από το 2018 διεθνής με την εθνική ανδρών της Τυνησίας, με την οποία έχει καταγράψει 86 συμμετοχές μέχρι σήμερα, ενώ ήταν βασικός και στα τρία ματς της ομάδας στο Μουντιάλ του 2026.