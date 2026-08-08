Ο Παναθηναϊκός αποθεώνεται από τη Mundo Deportivo: «Μία τετράδα που σκορπάει τρόμο στην Ευρώπη»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να “σβήσει” την περασμένη χρονιά από τη μνήμη των φίλων του και έχει κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να το πετύχει. Η αρχή έγινε, βάζοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του, για να ακολουθήσουν οι μετεγγραφές που έκανε.

Η Mundo Deportivo αναλύει το νέο ρόστερ του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντάς το ως “ένα από τα πιο τρομακτικά στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague”! Το ισπανικό Μέσο μάλιστα αναφέρει πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος “δημιούργησε ένα ρόστερ πραγματική πολυτέλεια με έναν και μοναδικό στόχο: την επιστροφή στον θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ”.

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Το ισπανικό Μέσο αναφέρεται στους νέους παίκτες, οι οποίοι έρχονται να “δεσουν” με το ήδη υπάρχον υλικό, για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς επισημαίνει πως “θα καθοδηγήσει ένα από τα πιο τρομακτικά ρόστερ στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης”, ενώ αναλύει μία προς μία τις μετεγγραφές της ομάδας.

Τέλος, αφήνει ένα μικρό κενό, σημειώνοντας για τη θέση του σέντερ πως μπορεί να “κρύβει κάποια ερωτηματικά, καθώς και οι Λεσόρ και Φαλ προέρχονται από σημαντικούς τραυματισμούς”, ενώ στo ρόστερ έχει “ξεχάσει” τον Τολιόπουλο, ο οποίος πήρε μετεγγραφή στον Άρη.

Η αναφορά της Mundo Deportivo στο ρόστερ του Παναθηναϊκού

“Στη θέση του πλέι μέικερ, ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα σχηματίσει ένα δίδυμο κορυφαίου επιπέδου με τον Κώστα Σλούκα. Ο Κέντρικ Ναν θα συνεχίσει να αποτελεί την κύρια επιθετική απειλή και θα είναι για άλλη μια φορά ένας από τους κορυφαίους υποψήφιους για το βραβείο MVP, ενώ ο Μπράνκου Μπάντιο θα προσθέσει βάθος σε μια ήδη απίστευτα ταλαντούχα ροτέισον στο πίσω μέρος του γηπέδου, μετά από μια εξαιρετική σεζόν.

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Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν μετά από μια μέτρια θητεία στο ΝΒΑ και θα μοιραστεί τη θέση του αμυντικού με τον Άιζακ Μπόνγκα. Ο διεθνής Γερμανός, ο καλύτερος αμυντικός στο τελευταίο EuroBasket, ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες στην αγορά, μέχρι που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον πείσει να ενταχθεί στο σχέδιο του Ομπράντοβιτς.

Η άφιξη του Γκέρσον Γιαμπουσέλε αποτελεί μια ακόμη από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του καλοκαιριού. Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ επιστρέφει στην Ευρώπη μετά την πορεία του στο ΝΒΑ για να σχηματίσει ένα φοβερό δίδυμο με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, αφού είχε συνδεθεί έντονα με επιστροφή στην Ισπανία.

Στην ρακέτα, ο Ματίας Λεσόρ έχει αναρρώσει από τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που τον κράτησε εκτός δράσης για αρκετούς μήνες και θα μοιραστεί τη ρακέτα με τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον αιώνιο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Η θέση του σέντερ είναι ακριβώς η μόνη που ενδέχεται να δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά, καθώς και οι δύο παίκτες επιστρέφουν από σοβαρούς τραυματισμούς και μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Euroleague“.