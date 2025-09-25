Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ξέσπασε στην Ευρώπη με χατ-τρικ του Ζαρουρί και έκανε ιδανική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός ήταν ασταμάτητος στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, φθάνοντας σε μία ευρεία νίκη με 4-1, χάρη σε ένα φοβερό χατ-τρικ του Ανάς Ζαουρί.

Με τρία γκολ στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα και μία… επαγγελματική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μία επιβλητική νίκη κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις στο Europa League και να κερδίσει… ηρεμία μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην Ελλάδα.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε ένα μικρό μπλακ άουτ μετά το γκολ των Ελβετών από το λάθος του Λαφόν, αλλά “κυριάρχησε” στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και με τον Ζαρουρί να κάνει την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, ξεκίνησε με το… δεξί στη League Phase.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και έχασε την πρώτη του ευκαιρία μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα, με τον Σφιντέρσκι να έχει ένα πλασέ από κοντά που κόντραρε, πριν καταλήξει στην εστία της Γιουνγκ Μπόις. Οι Ελβετοί “απάντησαν” από την πλευρά τους με ένα χαμένο τετ-α-τετ του Μάλες στο 6′, αλλά οι “πράσινοι” συνέχισαν να είναι πιο επιθετικοί.

Στο 10ο λεπτό του αγώνα έτσι, ο Σφιντέρσκι κατάφερε να ανοίξει το σκορ, με μία δύσκολη προβολή ψηλά, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του Παναθηναϊκού στην Ελβετία.

Πριν προλάβει να… συνέλθει η Γιουνγκ Μπόις, οι “πράσινοι” πέτυχαν και δεύτερο γκολ, με τον Ζαρουρί να κάνει… σεφτέ με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, σκοράροντας με ωραίο στρωτό σουτ μετά από κόρνερ, για το 2-0 της ομάδας του στο ματς.

Το “μαγικό” πρώτο 20λεπτο του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε με τρίτο γκολ από τον ίδιο παίκτη, αφού στο 20′ ο Κέλερ απέκρουσε αρχικά το δυνατό μακρινό σουτ του Μπακασέτα, αλλά ο Μαροκινός πλάσαρε από κοντά σε κενή εστία και “έγραψε” το 3-0 για την ομάδα του.

Ενδιάμεσα δεν μέτρησε ένα γκολ της Γιουνγκ Μπόις για καθαρό οφσάιντ στην αρχή της φάσης, αλλά οι Ελβετοί βρήκαν τελικά ένα δικό τους τέρμα στο 25′, με τον Λαφόν να χάνει την… επαφή με την εστία του και να επιτρέπει στον Γιάνκο να σκοράρει με ένα αδύναμο πλασέ από πλάγια θέση.

Το γκολ έδωσε νέα ώθηση στους Ελβετούς, οι οποίοι και “κυριάρχησαν” στη συνέχει του ημιχρόνου, χάνοντας τρεις μεγάλες ευκαιρίες για να μειώσουν περισσότερο το σκορ. Μοντέιρο, Μάλες και Φάσναχτ δεν μπόρεσαν όμως να σκοράρουν με τη σειρά τους και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πιο συμπαγής και δεν επέτρεψε στην Γιουνγκ Μπόις να τον “πιέσει” όπως στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν μάλιστα οι “πράσινοι” αυτοί που εμφανίστηκαν πιο απειλητικοί μετά την ανάπαυλα. Κώτσιρας και Μπακασέτας είχαν δύο καλά σουτ που δεν κατέληξαν όμως στα δίχτυα, για να έρθει και πάλι ο Ζαρουρί να “τελειώσει” το ματς.

Στο πρώτο μεγάλο του ματς με τον Παναθηναϊκό, ο Μαροκινός επιθετικός έφθασε σε ένα ανεπανάληπτο χατ-τρικ, πετυχαίνοντας το τρίτο προσωπικό του γκολ με άψογο πλασέ με τη μία, μετά από σέντρα του Κώτσιρα από δεξιά, για το 4-1 του “τριφυλλιού” στην Ελβετία.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ήλεγξε πλήρως το παιχνίδι στο υπόλοιπο διάστημα και δεν δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει το θρίαμβο, διατηρώντας και το μεγάλο σκορ, που μπορεί να παίξει το ρόλο του στη συνέχεια της διοργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 4-1 και έκανε “επική” πρεμιέρα στη League Phase του Europa League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Τζάνκο (77′ Άντριους), Ζουκρού, Μπενίτο, Χατζάμ, Μάλες, Γκιγκόβιτς (67′ Ραβέλοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (66′ Κόλεϊ), Μπεντιά (66′ Κόρντοβα), Φάσναχτ (77′ Πεχ)

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Μπακασέτας (84′ Ταμπόρδα), Σιώπης, Σάντσες (77′ Τσιριβέγια), Τετέ (77′ Καλάμπρια), Σβιντέρσκι (70′ Ντέσερς), Ζαρουρί (71′ Κυριακόπουλος)