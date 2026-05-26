Γιάκομπ Νέστρουπ: Ο προπονητής που επέλεξε ο Παναθηναϊκός να μπουν μαζί στο Βοτανικό φέρνει αλλαγή φιλοσοφίας και ειλικρίνεια

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιάκομπ Νέστρουπ για δύο χρόνια με στόχο να είναι αυτός που θα βάλει την ομάδα στο νέο γήπεδο του Βοτανικού στη σεζόν 2027-28, όμως για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να αλλάξει πολλά δομικά στοιχεία στη λειτουργία του συλλόγου.

Ο Νέστρουπ είναι ένας νέος προπονητής με διαφορετική φιλοσοφία από αυτή του Μπενίτεθ. Ο Δανός στηρίζεται στο ασφυκτικό πρέσινγκ στην αντίπαλη άμυνα, ενώ δημιουργικά τοποθετεί πολλούς παίκτες πάνω από το κέντρο του γηπέδου, κάτι που στην εποχή Μπενίτεθ δεν είδαμε στον αγωνιστικό χώρο.

Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει στον Νέστρουπ είναι η απόλυτη ειλικρίνεια. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους και επιλέγει να τα βάλει ακόμα και με τη διοίκηση για να προστατέψει την ομάδα.

Υπάρχει μάλιστα και δήλωσή του στο παρελθόν, που ήταν αντίθετος με την πώληση του Φρόχολντ στην εποχή που ήταν στην Κοπεγχάγη, μιλώντας αρνητικά για την υπόθεση και την απόφαση της διοίκησης. Ο Δανός πωλήθηκε για 20.000.000 ευρώ στην Πόρτο το καλοκαίρι που προηγήθηκε.

Το πλάνο του Νέστρουπ με την πίεση και το 4-3-3

Το 4-3-3 είναι το σύστημα που προτιμά να χρησιμοποιεί ο Νέστρουπ, οπότε άμεσα είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετήσει την τριάδα στην άμυνά του, η οποία έμοιαζε με λύση ανάγκης, λόγω των πολλών προβλημάτων σε όλη τη λειτουργία του συλλόγου.

Ο Γιάκομπ Νέστρουπ επιλέγει μία μορφή πίεσης που απαγορεύει την πρώτη πάσα του αντιπάλου, δηλαδή δεν ασκεί πίεση πάνω στους αμυντικούς, αλλά τους κλείνει όλες τις γωνίες πάσας με σκοπό να χαλάσει την επιθετική λειτουργία του αντιπάλου.

Η προπονητική καριέρα του Δανού

Ο Γιάκομπ Νέστρουπ έγινε πρώτος προπονητής μόλις το 2019, όταν κατάφερε να ανεβάσει τη Βίμποργκ στην πρώτη κατηγορία και στη συνέχεια πήρε… προαγωγή στη Κοπεγχάγη, ως βοηθός του Θόρουπ για 80 αγώνες.

Κάνοντας υπομονή ως βοηθός πέρασε ο καιρός και ανέλαβε ως πρώτος προπονητής στην ομάδα, πανηγυρίζοντας μεγάλες επιτυχίες. Κατέκτησε δύο νταμπλ στη Δανία, έβγαλε την Κοπεγχάγη τρεις φορές στο Champions League και ανέδειξε ποδοσφαιριστές που έφεραν εκατομμύρια στην ομάδα, όπως ο Φρόχολντ, ο Όσκαρσον, ο Χόιλουντ και ο Χάραλντσον.

Η τελευταία του χρονιά στην Κοπεγχάγη δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, γι’ αυτό και αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδας, αναζητώντας τον τελευταίο τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Η υπομονή που πρέπει να δείξει ο Παναθηναϊκός αν θέλει να στηρίξει την επιλογή του

Ο Παναθηναϊκός καλείται πλέον να αφήσει τον Δανό να δουλέψει πάνω στο τακτικό του πλάνο και με τους παίκτες που χρειάζεται. Για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα του συλλόγου θα πρέπει ο 38χρονος προπονητής να νιώσει ότι έχει την εμπιστοσύνη, κάτι που τον φόβιζε πριν πει το «ναι» στους πράσινους.

Οι συνεχείς αλλαγές στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μετά την εποχή Γιοβάνοβιτς, μόνο κακό έχουν κάνει στην ομάδα και δεδομένα αν συνεχιστεί αυτό, οι πράσινοι θα μπουν στο νέο τους γήπεδο με αρνητικότητα και τον κόσμο τους «κρύο», μπροστά σε ένα σπουδαίο γεγονός.

Αυτό λοιπόν που πρέπει να συμβεί για να δοθεί η ευκαιρία στον Νέστρουπ να αλλάξει όντως την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο είναι να μην δημιουργηθεί αρνητικό κλίμα στην πρώτη… στραβή, που είναι φυσιολογικό να συμβεί, ειδικά λόγω του ότι θα προσπαθήσει να πάει από το αμυντικό και άσχημο στο μάτι ποδόσφαιρο, σε ένα πιο κυριαρχικό και γεμάτο πίεση τρόπο παιχνιδιού.

Μένει να φανεί αν ο Δανός θα είναι αυτός που θα βάλει το «τριφύλλι» στο Βοτανικό ή αν θα μετατραπεί σε έναν από τους πολλούς που πέρασαν και δεν ακούμπησαν από τον πράσινο πάγκο.