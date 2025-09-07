Αθλητικά

Γιουσούφ Νούρκιτς κατά της διαιτησίας στο Eurobasket: «Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα»

Εκνευρισμένος με τους διαιτητές μετά τον αποκλεισμό της Βοσνίας ο Νούρκιτς
O Γιουσούφ Νούρκιτς κόντρα στην Πολωνία
O Γιουσούφ Νούρκιτς κόντρα στην Πολωνία / REUTERS/Ints Kalnins

Η Βοσνία ηττήθηκε με 80-72 από την Πολωνία και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket, με τον Γιουσούφ Νούρκιτς να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς είχε 20 πόντους με 7 ριμπάουντ στο παιχνίδι, αλλά έμεινε να “παλεύει” μόνος του μετά τον τραυματισμό του Τζον Ρόμπερσον και δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα και τον αποκλεισμό της Βοσνίας από την Πολωνία. Ο Βόσνιος NBAer τόνισε πάντως μετά το ματς, ότι οι διαιτητές επέτρεψαν το… ξύλο στους αντιπάλους του, γεγονός που οδήγησε και στο αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νούρκιτς ανέφερε τα εξής: «Δεν θέλω να πω πολλά. Όμως όταν βλέπεις πόσους πόντους έβαλα κοντά στο καλάθι και πόσα λίγα φάουλ κέρδισα, καταλαβαίνεις. Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα.

Ήμασταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά ο τραυματισμός του Ρόμπερσον μάς επηρέασε. Νομίζω ότι δεν θα ήταν άδικο αν είχαμε κερδίσει, αλλά δεν μπορώ να είμαι θυμωμένος με κανέναν. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας. Ελπίζω όλοι να συνεχίσουμε να παίζουμε ως ένα γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo