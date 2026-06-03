Αθλητικά

Γιουβέντους και Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν τα βρήκαν και οδηγούνται σε «διαζύγιο», στο προσκήνιο ο Κολό Μουανί

Τις τελευταίες του στιγμές ως παίκτης της “βέκια σινιόρα” περνάει ο Σέρβος επιθετικός
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/ALESSANDRO DI MARCO
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Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους και από την 1η Ιουλίου είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στην τελευταία συνάντηση μεταξύ του Σέρβου στράικερ και των ανθρώπων της Γιουβέντους δεν υπήρξε συμφωνία, με τις δύο πλευρές να έρχονται ουσιαστικά πλέον σε οριστική ρήξη!

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ιταλικών ΜΜΕ, ο 26χρονος ζήτησε ένα συμβόλαιο που θα του απέφερε 9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με τους μπιανκονέρι να αδυνατούν ωστόσο να φτάσουν σε αυτό το ποσό.

Έτσι, η “βέκια σινιόρα” βγαίνει στην αγορά για να βρει τον επόμενο κεντρικό της επιθετικό και ο Βλάχοβιτς για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του (Νάπολι, Μπάγερν, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ φέρονται να τον κοιτάζουν).

O διεθνής στράικερ αγωνιζόταν από τον Ιανουάριο του 2022 στη Γιουβέντους, η οποία είχε πληρώσει το ποσό των 85 εκατ. ευρώ στη Φιορεντίνα. Ο Σέρβος “μέτρησε” 168 εμφανίσεις με τους “μπιανκονέρι”, πετυχαίνοντας 68 γκολ και δίνοντας 16 ασίστ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Corriere dello Sport”, η Γιουβέντους ετοιμάζεται να επιταχύνει τις προσπάθειες της για να αποκτήσει τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Ραντάλ Κολό Μουάνι.

Οι “μπιανκονέρι” δεν μπόρεσαν να κάνουν δικό τους τον Γάλλο επιθετικό το περασμένο καλοκαίρι, με τον παίκτη να παραχωρείται τελικά δανεικός στην Τότεναμ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα, η Γιουβέντους είναι διατεθειμένη να προσφέρει έως και 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ για κάνει δικό της τον Κόλο Μουανί

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