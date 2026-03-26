Γιοβάνοβιτς: «Έχουμε ταλέντο αλλά λίγες επιλογές από το ελληνικό πρωτάθλημα»

“Λείπει το ελληνικό στοιχείο από τις μικρομεσαίες ομάδες της Super League”, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Παραγουάη σε φιλικό παιχνίδι στο “Γ. Καραϊσκάκης”, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει στη συνέντευξη Τύπου αναφορά στο ελληνικό στοιχείο, το οποίο δεν υπάρχει όσο θα έπρεπε στις μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στο γεγονός ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές βρίσκονται ακόμη σε στάδιο εξέλιξης, ενώ υπογράμμισε πως η αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου αφήνει σημαντικό κενό στη γαλανόλευκη.

Όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Τι σημαίνει η αποχώρηση του Μάνταλου για την ομάδα;

«Ο Πέτρος, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προσωπικότητα, ήταν από τα παιδιά που βοηθούσαν πάρα πολύ, όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και στα αποδυτήρια τους νέους. Ο ίδιος θεώρησε ότι είναι ο καιρός να σταματήσει με την Εθνική ομάδα και μπορώ μόνο να του ευχηθώ καλή συνέχεια και υγεία. Τέτοιου είδους παίκτες με μεγάλη εμπειρία πάντα αφήνουν ένα κενό, ειδικά όταν δεν έχουμε πολλούς παίκτες με αντίστοιχη εμπειρία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς βλέπετε τη νέα γενιά και τη «δεξαμενή» των παικτών;

«Έχουμε αρκετούς νέους και ταλαντούχους παίκτες, αυτό είναι πραγματικότητα. Μέσα σε έναν χρόνο κάναμε πολλά πράγματα και πήγαμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, αλλά η εμπειρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαι χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο και διάθεση, αλλά υπάρχουν και προβληματισμοί για το πραγματικό μέγεθος της δεξαμενής των παικτών.

Αν δούμε τη θέση των χαφ, υπάρχουν παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό ή είναι πολύ νεαροί και τώρα ξεκινούν. Ο προβληματισμός μου είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα λείπει το ελληνικό στοιχείο σε ομάδες που θα μπορούσαν να μας δώσουν περισσότερες επιλογές.

Από τις κλήσεις μου φαίνεται ότι πολλές φορές καλώ παίκτες πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, όπως έγινε με τον Μουσακίτη και τον Κοντούρη. Θα ήμουν πιο άνετος αν υπήρχε μεγαλύτερη παρουσία Ελλήνων παικτών και σε μικρομεσαίες ομάδες, ώστε να έχουμε περισσότερες επιλογές.

Οι παίκτες βρίσκονται σε κρίσιμη φάση με τις ομάδες τους, είτε για τα playoffs είτε για στόχους στο εξωτερικό. Η περίοδος των τεσσάρων μηνών χωρίς παιχνίδια ως Εθνική είναι μεγάλη και αποτελεί ένα άγνωστο για το πώς θα παρουσιαστούμε και αν θα διατηρήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας».

Πώς πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα τα επόμενα παιχνίδια;

«Θα πρέπει να διαχειριστούμε τα δύο παιχνίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε όλοι οι παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να μπορέσουμε να κάνουμε δύο πολύ καλά φιλικά, διατηρώντας υψηλό επίπεδο απόδοσης».