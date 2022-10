Ο Γκάρι Λίνεκερ αποκάλυψε ότι ο γνωρίζει δύο ποδοσφαιριστές, που είναι ομοφυλόφιλοι και τους προέτρεψε να γνωστοποιήσουν το γεγονός για να στείλουν ένα ηχηρότατο μήνυμα, ενόψει του Μουντιάλ του Κατάρ.

Μιλώντας στη Daily Mirror, ο Λίνεκερ κλήθηκε να σχολιάσει τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα που θα φιλοξενήσει φέτος το Παγκόσμιο Κύπελλο και αναφέρθηκε στην ομοφυλοφιλία στο ποδόσφαιρο.

«Φόβος. Φόβος για το άγνωστο, φαντάζομαι. Ίσως ανησυχούν για το τι μπορεί να σκέφτονται οι συμπαίκτες τους, αν και μάλλον γνωρίζουν ήδη. Θα ήταν υπέροχο αν ο ένας ή κι οι δύο έβγαιναν στο Παγκόσμιο Κύπελλο να το πουν. Θα ήταν καταπληκτικό. Γνωρίζω ότι κάποιοι ήταν πολύ κοντά και το σκέφτηκαν. Υπάρχει ένα ζευγάρι που ξέρω, αλλά προφανώς δεν είναι δική μου δουλειά να πω ποιοι είναι.

Πάντα θα υπάρχουν μερικοί ηλίθιοι. Αλλά είναι εύκολο για μένα να το πω γιατί δεν είμαι σε αυτή τη θέση. Σίγουρα, αν ήμουν μάνατζερ ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή, αν ήξερα ότι ένας από τους παίκτες μου ήταν ομοφυλόφιλος, αν το ήξερα ακόμα κι αν ήταν κορυφαίος, θα του έλεγα να γίνει ο πρώτος που το αποκαλύπτει».

Gary Lineker says he knows two gay Premier League stars and hopes they will come out at Qatar World Cup https://t.co/2jJLsvdEy5