Αθλητικά

Γκέρσον Γιαμπουσέλε: Η ανάρτηση του Γάλλου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και το «New Home»

Ο Γιαμπουσέλε νιώθει ήδη σαν στο σπίτι του στην Αθήνα μετά τα πρώτα του ματς με τον Παναθηναϊκό
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI)
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετά την πρώτη του παρουσία στο T- Center για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, έκανε μία καταπράσινη ανάρτηση στο instagram.

Η ανάρτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στα social media είχε πολλές φωτογραφίες από τις δύο εμφανίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο T- Center και συνοδεύτηκε από τη λεζάντα «New Home (σ.σ. Νέο Σπίτι).

Με τη σειρά του ο Παναθηναϊκός δεν άφησε ασχολίαστη το ποστάρισμά του και απάντησε «εξαιρετικά χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ».

Ο Γάλλος φαίνεται ότι απολαμβάνει τις πρώτες του μέρες στην Αθήνα και ανυπομονεί για την έναρξη της σεζόν και το ματς με την Παρί εντός έδρας (24/09/26, 21:15).

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Αθλητικά
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