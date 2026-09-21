Αθλητικά

Ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε επιστρέφει στα γήπεδα στα 47 του χρόνια

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα φορέσει της φανέλα της Κλοπότοφ-Όσιεκ, ομάδα της 8ης κατηγορίας στην Πολωνία
Ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε
Ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε με τον Παναθηναϊκό στο Καμπ Νου/ EUROKINISSI
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Ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε ξάφνιασε άπαντες με την απόφασή του να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο στα 47 του σε ομάδα της Πολωνίας.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια 13 χρόνια μετά την ανακοίνωση ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση για να αγωνιστεί στην Κλοπότοφ-Όσιεκ, ερασιτεχνική ομάδα της 8ης κατηγορίας ποδοσφαίρου της Πολωνίας.

Η τελευταία ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Ολισαντέμπε ήταν η Βέροια το 2012, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 είχε αποσυρθεί από τη δράση.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι δεν ήθελε να ασχοληθεί ξανά με το ποδόσφαιρο, καθώς είχε στραφεί σε επενδύσεις και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, όμως φαίνεται ότι η αγάπη του για το άθλημα υπερίσχυσε.

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Αθλητικά
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