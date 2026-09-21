Η Bild χαρακτήρισε τον ΟΦΗ «ομάδα χωρίς όνομα» και πήρε πληρωμένη απάντηση από τον Δήμαρχο Ηρακλείου

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός στην επιστολή του εξέφρασε τη διαφωνία του για τον χαρακτηρισμό και έσπευσε να αναφέρει την ιστορία του ΟΦΗ.

Η τεράστια νίκη του ΟΦΗ με 2-0 έφερε μία πολύ κακή στιγμή της Bild, που αποφάσισε να γράψει σαν υπότιτλο στην «ευρωπαϊκή ταπείνωση της Χόφενχαϊμ», τους Κρητικούς ως «ομάδα χωρίς όνομα» («no name club»), κάτι που με επιστολή προς το γερμανικό Μέσο σχολίασε ο Δήμαρχος της πόλης.

Η Bild μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ θέλησε να κάνει κριτική στη γερμανική ομάδα υποβαθμίζοντας τους Κρητικούς, τους οποίους χαρακτήρισαν «ομάδα χωρίς όνομα».

Η επιστολή του Δημάρχου του Ηρακλείου

«Θέλω να επισημάνω ως αδόκιμο τον χαρακτηρισμό, σε άρθρο της εφημερίδας σας, του ΟΦΗ, της ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης μου ως no-name. (Το άρθρο σας φέρει τον τίτλο: Ήττα εναντίον ομάδας χωρίς όνομα – Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ).

Κατανοώ ότι ο ΟΦΗ σάς ήταν άγνωστος ως την ημέρα που νίκησε την γνωστή και σεβαστή σε όλους μας Χόφενχάιμ. Πράγματι, ήταν η πρώτη πρόσφατη σημαντική επιτυχία στην Ευρώπη της ομάδας που κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και το Supercup νικώντας την πρωταθλήτρια Ελλάδας.

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Η ιστορία του ΟΦΗ ξεκινά το 1925 και συνυφαίνεται με την ιστορία και τη ζωή της πόλης μου για περισσότερο από έναν αιώνα. Η πόλη μου, το Ηράκλειο στην Κρήτη, ενδεχομένως σας είναι γνωστή. Αν δεν σας είναι, ελπίζω να μη την χαρακτηρίσετε ανώνυμη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο χαρακτηρισμός της ομάδας της πόλης μου ως ανώνυμης είναι υποτιμητικός. Είμαι βέβαιος ότι συμμερίζεσθε την άποψη ότι η υστέρηση σε χρηματιστηριακή αξία δεν σημαίνει ανωνυμία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αθλητικές επιδόσεις και επιτεύγματα. Η επωνυμία δεν συνδυάζεται μονοσήμαντα με την αποτίμηση σε χρήμα.

Ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα σας. Απλώς, σας έγινε γνωστός. Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσετε την πραγματική αξία μιας ευρωπαϊκής ομάδας παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της. Θα ήταν δίκαιο να την αναγνωρίσετε. Ανέφερα ότι η Χοφενχάιμ μάς είναι γνωστή και σεβαστή. Διατελώ με τη βεβαιότητα ότι, παρά τον ατυχή χαρακτηρισμό που αποδώσατε στον ΟΦΗ, ο σεβασμός μεταξύ μας είναι αμοιβαίος.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δημοσίευση αυτής της επιστολής.

Πολύ φιλικά,

Αλέξης Καλοκαιρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης».