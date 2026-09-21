Αθλητικά

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απάντησε με εκτυπωτή και στήριξη στη διαιτησία στο ξέσπασμα του Ζοσέ Μουρίνιο

Ο Πορτογάλος τεχνικός εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου της ήττας της Ρεάλ με φωτογραφίες από μαρκαρίσματα πάνω στους παίκτες του
Ο Ζοσέ Μουρίνιο
Ο Ζοσέ Μουρίνιο στο Ατλέτικο - Ρεάλ/ REUTERS/Ana Beltran
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι με την Ατλέτικο έφερε το ξέσπασμα του Ζοσέ Μουρίνιο για τη διαιτησία του μας και οι ροχιμπλάνκος τον τρόλαραν με έναν εκτυπωτή σε ανάρτησή τους.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου της ήττας της Ρεάλ με 2-1 με φωτογραφίες από σκληρά μαρκαρίσματα των παικτών της Ατλέτικο, για να αναφέρει ότι θα έπρεπε η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε να τελειώσει το ματς με 9 παίκτες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν άφησε αναπάντητο το σόου του Πορτογάλου που ξύπνησε μνήμες και με ανάρτηση στα social media έστειλε μήνυμα στήριξης στους διαιτητές.

Οι ροχιμπλάνκος ανέβασαν βίντεο με έναν εκτυπωτή και μία κόλλα Α4 με το πρόσωπο του Μουρίνιο και τη φράση «σταματήστε να παρενοχλείτε τους διαιτητές».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
200
160
125
91
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo