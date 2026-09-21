Η Ατλέτικο Μαδρίτης απάντησε με εκτυπωτή και στήριξη στη διαιτησία στο ξέσπασμα του Ζοσέ Μουρίνιο

Η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι με την Ατλέτικο έφερε το ξέσπασμα του Ζοσέ Μουρίνιο για τη διαιτησία του μας και οι ροχιμπλάνκος τον τρόλαραν με έναν εκτυπωτή σε ανάρτησή τους.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου της ήττας της Ρεάλ με 2-1 με φωτογραφίες από σκληρά μαρκαρίσματα των παικτών της Ατλέτικο, για να αναφέρει ότι θα έπρεπε η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε να τελειώσει το ματς με 9 παίκτες.

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Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν άφησε αναπάντητο το σόου του Πορτογάλου που ξύπνησε μνήμες και με ανάρτηση στα social media έστειλε μήνυμα στήριξης στους διαιτητές.

Οι ροχιμπλάνκος ανέβασαν βίντεο με έναν εκτυπωτή και μία κόλλα Α4 με το πρόσωπο του Μουρίνιο και τη φράση «σταματήστε να παρενοχλείτε τους διαιτητές».