Η Ατλέτικο Μαδρίτης απάντησε με εκτυπωτή και στήριξη στη διαιτησία στο ξέσπασμα του Ζοσέ Μουρίνιο

Η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι με την Ατλέτικο έφερε το ξέσπασμα του Ζοσέ Μουρίνιο για τη διαιτησία του μας και οι ροχιμπλάνκος τον τρόλαραν με έναν εκτυπωτή σε ανάρτησή τους.
Ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου της ήττας της Ρεάλ με 2-1 με φωτογραφίες από σκληρά μαρκαρίσματα των παικτών της Ατλέτικο, για να αναφέρει ότι θα έπρεπε η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε να τελειώσει το ματς με 9 παίκτες.
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Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν άφησε αναπάντητο το σόου του Πορτογάλου που ξύπνησε μνήμες και με ανάρτηση στα social media έστειλε μήνυμα στήριξης στους διαιτητές.
September 21, 2026
Οι ροχιμπλάνκος ανέβασαν βίντεο με έναν εκτυπωτή και μία κόλλα Α4 με το πρόσωπο του Μουρίνιο και τη φράση «σταματήστε να παρενοχλείτε τους διαιτητές».