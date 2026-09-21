Η βαθμολογία της Superbet League 2 με τη Μαρκό στην κορυφή μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής

Η Μαρκό έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθειά της να ανέβει στη Super League, καθώς μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχει το απόλυτο και είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Superbet League 2.

Στην 3η αγωνιστική της Superbet League 2 η Μαρκό πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ολυμπιακού Β’, με τον Ελ Αραμπί να σκοράρει, ενώ ο Πανιώνιος των δέκα παικτών έμεινε στο μηδέν ενάντια στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η Ελλάς Σύρου, ο Πανθρακικός και η ΑΕΛ Novibet είναι μαζί με τον Ιστορικό πίσω από τη Μαρκό με 7 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος 0-0

Ζάκυνθος – Ελλάς Σύρου 1-4

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Athens Kallithea – Πανσερραϊκός 2-1

Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 2-4

ΠΑΣ Πύργος – ΑΕΛ Novibet 0-4

Πανθρακικός – Νίκη Βόλου 1-0

ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Η βαθμολογία της Superbet League 2

Μαρκό 9 Ελλάς Σύρου 7 ΑΕΛ Novibet 7 Πανθρακικός 7 Πανιώνιος 7 Athens Kallithea 6 ΠΑΟΚ Β’ 4 Ολυμπιακός Β’ 4 Νέστος Χρυσούπολης 4 Πανσερραϊκός 3 Αστέρας Τρίπολης Β’ 3 Ανάγεννηση Καρδίτσας 2 Απόλλων Καλαμαριάς 1 Ζάκυνθος 1 ΠΑΣ Πύργος 1 Νίκη Βόλου 0

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής