Πέθανε ο θρυλικός Μίλτον Βιέρα, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ

Ο θρυλικός Μίλτον Βιέρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με τον Ολυμπιακό να τον αποχαιρετά με ανάρτηση στα social media. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πέρα από την ερυθρόλευκη φανέλα είχε αγωνιστεί και στην ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο σπουδαίος μέσος από την Ουρουγουάη ήταν από τους πρώτους ξένους που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρώτάθλημα. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 1972 έως το 1977, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕΚ μέχρι το 1979.

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Ο Μίλτον Βιέρα στην καριέρα του στον Ολυμπιακό πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα (1973, 1974, 1975) και δύο Κύπελλα Ελλάδας (1973 και 1975). Με τη φανέλα του Ολυμπιακού σκόραρε 11 γκολ σε 112 συμμετοχές. Στις 26 Μαρτίου του 1975 ο Βιέρα και ο Δεληκάρης αγωνίστηκαν στη μικτή κόσμου μαζί με τους θρυλικούς Πελέ, Εουσέμπιο και Κρόιφ.

Αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το 1977, μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος ήταν ο λόγος που δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του και συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ.

Στην ΑΕΚ σήκωσε δύο φορές την κούπα του ελληνικού πρωταθλήματος το 1978 και το 1979, Το 1978 κατέκτησε και το Κύπελλο με την Ένωση για να πανηγυρίσουν το νταμπλ εκείνη τη σεζόν. Με την κιτρινόμαυρη φανέλα δεν σκόραρε κάποιο γκολ στις 33 εμφανίσεις που έκανε.

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Ο Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε επίσης στην καριέρα του στις Κλαμπ Νασιονάλ, Πενιαρόλ και στην Μπέλα Βίστα το 1981, τη χρονιά που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Το 1986 είχε φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ουρουγουάης στο Μουντιάλ.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους. Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».