Παναθηναϊκός: Ο Κέντρικ Ναν την Τετάρτη στην Ελλάδα για το τελικό στάδιο της αποθεραπείας του

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ένας από τους άτυχους παίκτες του Παναθηναϊκού που τραυματίστηκαν το καλοκαίρι. Ο Αμερικανός αναμένεται να φτάσει την Τετάρτη (23/09/26) στη χώρα μας για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του, σύμφωνα με το Sdna.

Ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στην προετοιμασία του, καθώς οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας, Μουστάφα Φαλ και Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών, με τον πρώτο να μπαίνει την Τρίτη (22/09/26) στο αεροπλάνο για να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να είναι την Τετάρτη στην Αθήνα.

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Ο Αμερικανός σταρ θα συνεχίσει στην Ελλάδα την αποθεραπεία του, μετά το χειρουργείο για τη ρήξη έσω μηνίσκου που έπαθε στις ΗΠΑ, για να καταφέρει να είναι πίσω στη δράση στο ματς με τη Φενερμπαχτσέ (08/10/26). Αυτός είναι ο στόχος που έχουν θέσει οι πράσινοι για την επιστροφή του και μένει να φανεί αν θα είναι έτοιμος για το σημαντικό ματς της Euroleague.

Το αρχικό πλάνο των ανθρώπων του Παναθηναϊκού ήταν ο Κέντρικ Ναν να φτάσει στην Αθήνα το σαββατοκύριακο (19-20 Σεπτεμβρίου), όμως στη επιστροφή του δόθηκε μικρή παράταση δύο ημερών.