Γκουαρντιόλα: «Αν στραβοπατήσουμε κόντρα στη Γουέστ Χαμ, το πρωτάθλημα θα τελειώσει»

Ο Ισπανός προπονητής άσκησε πίεση στους παίκτες του μετά και το 3-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Γκουαρντιόλα
Ο Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι/ REUTERS/Scott Heppell

Η Μάντσεστερ Σίτι καλείται να ξεπεράσει το σοκαριστικό 3-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και να επικεντρωθεί στο παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να τονίζει ότι μόνο με νίκη θα παραμείνει στη διεκδίκηση της Premier League.

Ο Γκουαρντιόλα χαρακτήρισε ότι το πρωτάθλημα είναι ο πιο δύσκολος τίτλος κάθε σεζόν για την Μάντσεστερ Σίτι και χαρακτήρισε το παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ ως ζωής ή «θανάτου».

«Το πρωτάθλημα ήταν ο πιο δύσκολος τίτλος για να κατακτηθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι η Premier League είναι πάντα η πιο δύσκολη, κι όμως είμαστε ακόμη εδώ, γνωρίζοντας ότι αν χάσουμε βαθμούς θα έχει τελειώσει, δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής των πολιτών για το παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής της Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι στην δεύτερη θέση με 60 βαθμούς, 7 πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, που αντιμετωπίζει την Έβερτον στο Λονδίνο (14/03/26, 19:30).

Αθλητικά
