Γκραντ: Πάντα πρόκληση κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πρέπει να παίξουμε δυνατά για να κερδίσουμε

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου μπάσκετ κόντρα στον Ολυμπιακό (21.02.2026, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού και θα προσπαθήσει να σηκώσει το τρόπαιο για 22η φορά στην ιστορία του.

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε ενόψει του “μεγάλου” αγώνα, τόνισε πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση του τελικού απέναντι στον Ολυμπιακό. Όπως ανέφερε, η ομάδα έχει αποκτήσει ρυθμό μετά τις τελευταίες εμφανίσεις και ενισχύθηκε με την παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, σημειώνοντας πως πρόκειται για παίκτες-κλειδιά, τονίζοντας όμως ότι ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Ολυμπιακός παίζει καλά, όπως κι εμείς στα δύο τελευταία παιχνίδια, ενώ στο Allwyn Final 8. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τον τελικό. Νιώθουμε καλά πλέον, έχουμε πλέον υγεία και έχει έρθει και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Είναι ένα παιχνίδι, πρέπει να βγεις να παίξεις δυνατά, όσο πιο καλά μπορείς και ελπίζω να κερδίσουμε. Όλα παίζουν ρόλο για να κερδίσεις σε έναν τελικό. Πρέπει να έχεις ευστοχία στα σουτ, δεν μπορείς να κερδίσεις διαφορετικά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και ελπίζω να πάρουμε τη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για μας είναι πάντα πρόκληση κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Παίζουν με το δικό τους στυλ, εμείς με το δικό μας, στα δυόμισι τελευταία χρόνια που είμαι εδώ τα παιχνίδια μας είναι αμφίρροπα».

Ερωτηθείς για τους τραυματισμούς των Μιλουτίνοφ και Τζόουνς:

«Είναι δύο παίκτες-κλειδιά για τον Ολυμπιακό. Δύο σέντερ με πολύ ταλέντο, που θα μπορούσαν να είναι βασικοί στις περισσότερες ομάδες. Έχουν πολύ ταλέντο, τους χρειάζονται κι αν δεν τους έχουν διαθέσιμους θα είναι δύσκολο. Όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει, προετοιμαζόμαστε για τα πάντα και θα είμαστε έτοιμοι».