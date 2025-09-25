Γουέιν Ρούνεϊ: «Χωρίς τη γυναίκα μου θα ήμουν νεκρός από αλκοολισμό»

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, Γουέιν Ρούνεϊ, μίλησε για μία ακόμη φορά για τη “μάχη” του με τον αλκοολισμό και δήλωσε ότι αν δεν είχε τη βοήθεια της συζύγου του, θα ήταν τώρα νεκρός.

Μιλώντας στο podcast του πρώην συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ, ο Γουέιν Ρούνεϊ τόνισε ότι η πίεση την περίοδο που ήταν ποδοσφαιριστής τον οδήγησε στον αλκοολισμό, αλλά η σύντροφός του, Κολίν, ήταν αυτή που τον βοήθησε να το διαχειριστεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής είπε τα εξής: “Ειλικρινά πιστεύω ότι χωρίς εκείνη δίπλα μου θα ήμουν νεκρός. Δεν με έλεγξε ποτέ αλλά με βοήθησε να ελέγξω εγώ τον εαυτό μου. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσα να γνωρίσω. Δεν ήξερα την εποχή που αγωνιζόμουν το πώς θα διαχειριστώ την πίεση. Ένιωθα ότι απογοήτευα τους πάντες και το αλκοόλ είχε γίνει η διαφυγή μου”.

Ο Ρούνεϊ κλήθηκε να απαντήσει και για το… ντιμπέιτ για το αν αυτός ή ο Χάρι Κέιν είναι ο κορυφαίος Άγγλος επιθετικός όλων των εποχών, δίνοντας το… χρίσμα στον στράικερ της Μπάγερν Μονάχου: “Δεν είμαι σίγουρος αν ο Χάρι Κέιν ήταν συνολικά καλύτερος παίκτης από μένα. Μπορούσα να κάνω πράγματα που πιθανόν να μην μπορούσε, ενώ ήμουν πιο “κακός” στο χορτάρι από εκείνον. Αλλά για μένα, ο Χάρι Κέιν είναι ο σπουδαιότερος επιθετικός που είχε ποτέ η Αγγλία”.