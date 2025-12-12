Συμβαίνει τώρα:
Greek Basketball League: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τη 10η αγωνιστική

Πουρσανίδης, Αγραφιώτης και Αναστασιάδης ορίστηκαν στο ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Διαιτητές σε αγώνα της GBL (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Διαιτητές σε αγώνα της GBL (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με πέντε αγώνες το Σάββατο και δύο την Κυριακή συνεχίζεται η Greek Basketball League, με τον ΕΣΑΚΕ να ανακοινώνει και τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής.

Το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Greek Basketball League θα γίνει στη Sunel Arena με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και την ΕΟΚ να ορίζει ως διαιτητές της αναμέτρησης, τους Πουρσανίδη, Αγραφιώτης και Αναστασιάδη.

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 13/12

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Άρης Betsson Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Αγγελής (Λαζαρίδης-Πανταζής)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσολάκος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Διμπινούδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παυλόπουλος)

Sunel Arena 20.30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Μωϋσιάδης-Ντίνος)

Κυριακή 14/12

Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι Chery-ΠΑΟΚ Παπαπέτρου-Τσιμπούρης-Θεονάς (Νιγιάννης)

Ανδ. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Ολυμπιακός Καρπάνος-Τεφτίκης-Λιαρομμάτης (Κυρτάτας)

Αθλητικά
