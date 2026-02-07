Greek Basketball League: Η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι, στη Ρόδο ο ΠΑΟΚ

Η 18η αγωνιστική της Greek Basketball League ξεκινάει το Σάββατο (7/2/2026) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Η αυλαία ανοίγει στη Ρόδο, με τον Κολοσσό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 15:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ. Λίγο αργότερα, στις 16:00, ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με την Μύκονο Betsson στο ΔΑΚ Γλυφάδας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στο ΕΡΤ Sports 1.

Στις 18:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί το Μαρούσι στην Sunel Arena, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Τέλος, στις 18:15 το Περιστέρι Betsson και Ηρακλής θα συγκρουστούν στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Το πρόγραμμα της ημέρας στη Greek Basketball League

15:45 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ

16:00 Πανιώνιος – Μύκονος Betsson

18:00 ΑΕΚ – Μαρούσι

18:15 Περιστέρι Betsson – Ηρακλής