Αθλητικά

Greek Basketball League: Η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι, στη Ρόδο ο ΠΑΟΚ

Ο Μπάρτλεϊ
Ο Μπάρτλεϊ / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η 18η αγωνιστική της Greek Basketball League ξεκινάει το Σάββατο (7/2/2026) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Η αυλαία ανοίγει στη Ρόδο, με τον Κολοσσό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 15:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ. Λίγο αργότερα, στις 16:00, ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με την Μύκονο Betsson στο ΔΑΚ Γλυφάδας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στο ΕΡΤ Sports 1.

Στις 18:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί το Μαρούσι στην Sunel Arena, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Τέλος, στις 18:15 το Περιστέρι Betsson και Ηρακλής θα συγκρουστούν στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Το πρόγραμμα της ημέρας στη Greek Basketball League

15:45 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ

16:00 Πανιώνιος – Μύκονος Betsson

18:00 ΑΕΚ – Μαρούσι

18:15 Περιστέρι Betsson – Ηρακλής

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
115
112
106
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo