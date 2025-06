H Σάρλοτ ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Πεπ Μπιέλ από τον Ολυμπιακό

Στην Σάρλοτ θα συνεχίσει ο Πεπ Μπιέλ, καθώς η ομάδα από το αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θα διατηρήσει στο ρόστερ της με τη μορφή του δανεικού τον παίκτη που ανήκει στον Ολυμπιακό.

Ο Πεπ Μπιέλ ο οποίος είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Σάρλοτ έχει καταφέρει να καθιερωθεί στο MLS, με τον Ολυμπιακό να απαντά θετικά στην πρόταση της ομάδας για να τον κρατήσει στο δυναμικό της μέχρι το τέλος του 2025.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει πετύχει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει 11 ασίστ με τη φανέλα της ομάδας, στην οποία αγωνίζεται από τον Αύγουστο του 2024.

The Club has extended the loan of midfielder Pep Biel through the end of the 2025 MLS season with a purchase option.