Η Dua Lipa πανηγύρισε από την κερκίδα το θρίαμβο της Άρσεναλ επί της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Άρσεναλ πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά του Championas League και το θρίαμβό της πανηγύρισε και η διάσημη τραγουδίστρια, Dua Lipa.

Παρότι έχει καταγωγή από το Κόσοβο και την Αλβανία, η Dua Lipa μεγάλωσε στη Βρετανία και είναι γνωστή οπαδός της Άρσεναλ, γεγονός που την έφερε και στις κερκίδες του Emirates για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η κάμερα την έδειξε έτσι αρκετές φορές την ώρα του αγώνα, με την ίδια να πανηγυρίζει την “τριάρα” της ομάδας της στα προημιτελικά του Champions League, δίνοντας το “παρών” σε έναν ιστορικό θρίαμβο των Λονδρέζων.

| @DUALIPA and Callum Turner at the @Arsenal VS @realmadriden football game in London tonight! pic.twitter.com/LQEd6pW6kk