Ο Καρίμ Μπενζεμά και ο Τιμπό Κουρτουά της Ρεάλ Μαδρίτης, μαζί με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε της Μάντσεστερ Σίτι είναι οι τελικοί τρεις υποψήφιοι της UEFA για το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της σεζόν 2021-22.

Οι δύο πρώτοι ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία, αλλά και κυρίως του Champions League, ενώ ο Βέλγος μεσοεπιθετικός οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι στον τίτλο στην Premier League.

Μπενζεμά, Κουρτουά και Κέβιν Ντε Μπρόινε θα διεκδικήσουν έτσι το βραβείο της UEFA, αφήνοντας εκτός πρώτης τριάδας τους Λεβαντόφσκι και Μόντριτς.

🥇 Karim Benzema, Thibaut Courtois or Kevin De Bruyne?



These are the three nominees for the 2021/22 UEFA Men’s Player of the Year award. The winner will be announced at the 2022/23 #UCL group stage draw ceremony on 25 August!



Full story and how voting works: ⬇️#UEFAawards