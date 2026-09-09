Νάπολι – Άρσεναλ 0-1: Οι Λονδρέζοι με ασίστ του Τζόλη και εκτελεστή τον Έντεγκαρντ «απέδρασαν» από το «Μαραντόνα»

Η Άρσεναλ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 στην έδρα της Νάπολι με τον Έντεγκαρντ πετυχαίνει ένα πανέμορφο τέρμα, μετά από ασίστ του Τζόλη για να δώσει το τρίποντο στους «κανονιέρηδες» στη League Phase του Champions League.

Το ματς της Νάπολι με την Άρσεναλ έμοιαζε ότι θα έμενε στη «λευκή» ισοπαλία, παρά την ξεκάθαρη υπεροχή της ομάδας του Αρτέτα, η αλλαγή του Χρήστου Τζόλη, όμως στο 66′ έδωσε νέα πνοή στους Λονδρέζους, οι οποίοι λίγα λεπτά αργότερα κατάφεραν να λύσουν το γόρδιο δεσμό χάρη στον αρχηγό τους.

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Στο 75′ οι παίκτες της Άρσεναλ γύρισαν υπέροχα την μπάλα γύρω από την περιοχή της Νάπολι. Ο Τζόλης πήρε την μπάλα μέσα στο «κουτί» και την «έσπασε» υπέροχα στον Έντεγκαρντ, με τον αρχηγό των «κανονιέρηδων» να σκοράρει με τρομερό αριστερό πλασέ, στο οποίο δεν γινόταν να αντιδράσει ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων.

Ο Χρήστος Τζόλης έχασε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει στο «Μαραντόνα», όταν πλάσαρε μέσα από την περιοχή με τον τερματοφύλακα εκτός θέσης, το σουτ του όμως κόντραρε σε κορμιά και η μπάλα απομακρύνθηκε για να μείνει το 1-0 μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Η Άρσεναλ πήρε το πρώτο της τρίποντο στην πρεμιέρα της League Phase και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθειά της να κατακτήσει για πρώτη φορά το Champions League, μετά τον χαμένο περσινό τελικό από την Παρί.

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Λίβερπουλ: Άλισον, Αραούχο, Ζακέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ (88′ Τσιμίκας), ΜακΆλιστερ (69′ Χράφενμπερχ), Σόμποζλαϊ, Ενγκουμόα (60′ Φρίμπονγκ), Βιρτς, Μπαρκολά (60′ Μουνιόθ), Ίσακ (88′ Κούμας).

Ατλέτικο: Όμπλακ, Γιορέντε, Πούμπιλ, Ρομέρο (77′ Λε Νορμάν), Χάντσκο, Σιμεόνε, Μπάριος (77′ Χιούλμαντ), Κόκε (59′ Λούκμαν), Μπαένα (73′ Ντέιβιντ), Άλβαρες, Λι (59′ Γκριμάλντο).