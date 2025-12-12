Η ΑΕΚ δεν χάνει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League: Αυτές είναι οι πιθανότητες της Ένωσης για την οκτάδα

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, πηγαίνοντας από νίκη σε νίκη σε πρωτάθλημα και Conference League. Το τελευταίο διπλό επί της Σάμσουνσπορ εκτόξευσε βαθμολογικά την Ένωση.

Η ΑΕΚ φιγουράρει πλέον στην 4η θέση της βαθμολογίας του Conference League, έχοντας μαζέψει δέκα βαθμούς.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει σφραγίσει την παρουσία της στα πλέι οφ της διοργάνωσης και στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Κραϊόβα (18/12, 22:00) θα παίξει για την απευθείας πρόκριση στους “16”.

Η Ένωση έχει κλειδώσει την παρουσία της στα playoffs της διοργάνωσης και στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Κραϊόβα (18/12, 22:00) θα επιδιώξει να τερματίσει μέσα στην 8άδα, η οποία οδηγεί απευθείας στους 16.

Το Football Meets Data, έπειτα και από τα τελευταία αποτελέσματα, θεωρεί πως η ΑΕΚ θα βρεθεί κατά 66% εντός της οκτάδας και θα γλιτώσει την διαδικασία των πλέι οφ.

27 teams are still in contention for 24 places in UECL knockouts.



But 23 teams have 95%+ to make it.



It basically boils down to Zrinjski vLincoln for that last place!



KuPS andBreidablik have away games at C. Palace andStrasbourg, respectively.… pic.twitter.com/w0rOC1hv5v — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 11, 2025

Η Ένωση, αν κερδίσει την Κραϊόβα, θα είναι σίγουρα στην οκτάδα, ενώ εκεί μπορεί να βρεθεί ακόμα και με ισοπαλία, αρκεί να υπάρξει συνδυασμός κάποιων αποτελεσμάτων.