Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η ΑΕΚ δεν χάνει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League: Αυτές είναι οι πιθανότητες της Ένωσης για την οκτάδα

Τα δύο σερί διπλά κόντρα σε Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ εκτόξευσαν την ΑΕΚ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, πηγαίνοντας από νίκη σε νίκη σε πρωτάθλημα και Conference League. Το τελευταίο διπλό επί της Σάμσουνσπορ εκτόξευσε βαθμολογικά την Ένωση.

Η ΑΕΚ φιγουράρει πλέον στην 4η θέση της βαθμολογίας του Conference League, έχοντας μαζέψει δέκα βαθμούς.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει σφραγίσει την παρουσία της στα πλέι οφ της διοργάνωσης και στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Κραϊόβα (18/12, 22:00) θα παίξει για την απευθείας πρόκριση στους “16”.

Η Ένωση έχει κλειδώσει την παρουσία της στα playoffs της διοργάνωσης και στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Κραϊόβα (18/12, 22:00) θα επιδιώξει να τερματίσει μέσα στην 8άδα, η οποία οδηγεί απευθείας στους 16.

Το Football Meets Data, έπειτα και από τα τελευταία αποτελέσματα, θεωρεί πως η ΑΕΚ θα βρεθεί κατά 66% εντός της οκτάδας και θα γλιτώσει την διαδικασία των πλέι οφ.

Η Ένωση, αν κερδίσει την Κραϊόβα, θα είναι σίγουρα στην οκτάδα, ενώ εκεί μπορεί να βρεθεί ακόμα και με ισοπαλία, αρκεί να υπάρξει συνδυασμός κάποιων αποτελεσμάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
229
130
73
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo