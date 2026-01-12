Η ΑΕΚ δοκίμασε τον 17χρονο Σουηδό επιθετικό Ντάριν Χαβέζ στα Σπάτα

O Τύπος της Σουηδίας αποκάλυψε ότι ο 17χρονος Ντάριν Χαβέζ ταξίδεψε στην Ελλάδα και δοκιμάστηκε για μια εβδομάδα με την ΑΕΚ.

Ο Χαβέζ αγωνιζόταν στην Ντέγκεφορς με της οποίας την Κ17 έκανε εκπληκτική σεζόν. Ο νεαρός επιθετικός πέτυχε 54 (!) γκολ σε 31 ματς. Ο 17χρονος ήρθε στην Ελλάδα, δοκιμάστηκε στην ΑΕΚ, επέστρεψε στην πατρίδα του αναμένοντας την τελική απόφαση της Ένωσης.

Όπως τονίζει ο ίδιος δεν έχει ακόμα ενημερωθεί αλλά έχει ένα θετικό προαίσθημα ότι τα πράγματα πήγαν καλά. Την είδηση γνωστοποίησε η ιστοσελίδα footballtransfers.com, έχοντας μάλιστα και φωτογραφία του παίκτη με τη φανέλα προπόνησης των "κιτρινόμαυρων", στα Σπάτα .

Ο Χαβέζ δηλώνει ότι θα ήθελε να αγωνιστεί εκτός Σουηδίας αλλά ο Τύπος της χώρας αναφέρει ότι πιθανότατα θα ενταχθεί στην Γκάις.

Οι δηλώσεις του Ντάριν Χάβεζ:

“Ήταν πολύ διασκεδαστικό να μου δοθεί αυτή η ευκαιρία και θα έλεγα ότι πήγε πάρα πολύ καλά”

Για το εάν έχει λάβει κάποια απάντηση από την ΑΕΚ: “Τίποτα ακόμα. Πρώτα παρακολουθούν και μετά δίνουν απάντηση. Αυτή τη στιγμή προπονούμαι και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά έχω ένα θετικό συναίσθημα από τον τρόπο που με αντιμετώπισαν”.

Για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο εξωτερικό: “Για μένα είναι αυτονόητο, γιατί δεν είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται κάθε μέρα”.

Για τον λόγο που επιλέγει να φύγει από την Ντέγκερφορς: “Είχα μια φανταστική σεζόν και αφού πέτυχα σχεδόν 60 γκολ και μοίρασα 23 ασίστ την περασμένη σεζόν, καθώς και 20 γκολ στην Κ16 στην Άλσβενσκαν τη χρονιά πριν, ένιωσα ότι χρειαζόμουν νέες προκλήσεις για να συνεχίσω να εξελίσσομαι”.

Για το εάν ήταν είχε ποτέ την επιλογή ενός συμβολαίου με την πρώτη ομάδα της Ντέγκερφορς: “Όχι, δεν υπήρξε τίποτα από την πλευρά τους, κάτι που μου φάνηκε αρκετά περίεργο”.

Για το γεγονός πως την επόμενη εβδομάδα θα δοκιμαστεί και από την Γκάις: “Αισθάνομαι υπέροχα, το περιμένω πραγματικά με ανυπομονησία. Το να παίρνεις μια τέτοια ευκαιρία στη Γκάις, όπου η πρώτη ομάδα κατέλαβε θέση που οδηγεί στην Ευρώπη και η Under 19 μόλις ανέβηκε στην Άλσβενσκαν, είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι ένας σύλλογος που τα πηγαίνει καλά, τόσο στην ακαδημία όσο και στην πρώτη ομάδα”.

Για το εάν έπρεπε να επιλέξει μία ομάδα στη Σουηδία ή στο εξωτερικό: “Και ένας σουηδικός σύλλογος κορυφαίου επιπέδου και ένας ξένος σύλλογος ακούγονται υπέροχα, δεν έχει τόση σημασία. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να συνεχίσω να εξελίσσομαι στο σωστό περιβάλλον”.

Αναλυτικά η δήλωση του ατζέντη του Ντάριν Χαβέζ: “Ο Ντάριν είναι ένας γρήγορος, εργατικός επιθετικός με πολύ ωραία χαρακτηριστικά και έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. Είναι σημαντικό να βρεθεί σε ένα πιο απαιτητικό προπονητικό και αγωνιστικό περιβάλλον. Τη σεζόν 2025 τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα γι’ αυτόν”.