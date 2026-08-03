Η ΑΕΚ ενάντια στο νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Champions League

Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Champions League με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης για πρώτη φορά και την επιστροφή της στην τελική φάση μετά τη σεζόν 2018/19.

Καλή κλήρωση για την ΑΕΚ, που θα είναι το φαβορι όποια εκ των Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι προκριθεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Ένωση έχει εξασφαλισμένη τη θέση της στη League Phase του Europa League και θα παλέψει για την επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο παιχνίδι των κιτρινόμαυρων θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Βουλγαρία είτε στο Καζακστάν, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα (25-26/08/26) στην Allwyn Arena.

Οι αναλυτικές ώρες και ημερομηνίες τω αγώνων της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς θα γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs του Champions League