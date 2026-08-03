Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έπεισε τη διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ότι αξίζει μία θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μπήκε στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας χωρίς να έχει πολλές πιθανότητες να παραμείνει στο ρόστερ της σεζόν 2026/27.

Η δουλειά που έκανε στην καλοκαιρινή προετοιμασία ο Γιώργος Βαγιαννίδης, σύμφωνα με την «A’ Bola» έπεισε τη διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ότι αξίζει να έχει μία θέση στο ρόστερ και να παλέψει για τη θέση του κατά τη διάρκεια της σεζόν.

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«Η αποδεδειγμένη αφοσίωσή του, σε συνδυασμό με την προθυμία του να αγωνιστεί για τη θέση του, εκτιμήθηκαν από τη διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία πιστεύει ότι ο παίκτης μπορεί ακόμα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που οδήγησαν στην υπογραφή του», αναφέρεται στο δημοσίευμα από την Πορτογαλία.

Στην πρώτη του σεζόν στην πορτογαλική ομάδα ο Βαγιαννίδης κατέγραψε 32 συμμετοχές δίνοντας 7 ασίστ και πλέον και ο ίδιος θεωρεί ότι μετά την περίοδο προσαρμογής του θα είναι έτοιμος να ξεχωρίσει με την ομάδα του, η οποία επένδυσε το περσινό καλοκαίρι στο πρόσωπό του.

Ο Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ έχει συμβόλαιο με τα «λιοντάρια» μέχρι το 2030 και του έχει τοποθετηθεί ρήτρα ύψους 80.000.000 ευρώ, κάτι που αποδεικνύει την πίστη στις ικανότητές του.