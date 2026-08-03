Ο Ολυμπιακός κόντρα σε Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμτ στα πλέι οφ του Champions League, εάν περάσει τη Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμτ στα πλέι οφ του Champions League, σε περίπτωση που προκριθεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο στον οποίο θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν, με το πρώτο ματς να είναι την Τρίτη (04/08/26, 21:00).

Η κληρωτίδα έβγαλε Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμτ για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να καλούνται πρώτα να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ολλανδικής Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League για να τεθούν στη μάχη τη νικήτρια του ζευγαριού.

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Ο Ολυμπιακός δεν έχει ευχάριστες αναμνήσεις από την Μπόντο Γκλιμτ, καθώς το 2025 αποκλείστηκε από τους πολύ επικίνδυνους Νορβηγούς στη φάση των «16» του Europa League.

Το πρώτο παιχνίδι των ερυθρολεύκων θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 25-26 Αυγούστου, σε Βέλγιο ή Νορβηγία. Οι αναλυτικές ώρες και ημερομηνίες θα γίνουν γνωστές το προσεχές διάστημα.

Φενερμπαχτσέ / Στουρμ Γκρατς – Σπάρτα Πράγας / Λιόν είναι το άλλο ζευγάρι που έβγαλε η κληρωτίδα από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών για τα πλέι οφ του Champions League.