Η ΑΕΚ ευχήθηκε στον Μάριο Ηλιόπουλο για τη γιορτή του: «Μαζί σου στον δρόμο του νικητή»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει σήμερα Δεκαπενταύγουστο την ονομαστική του γιορτή και η ΑΕΚ ευχήθηκε στον “ισχυρό άνδρα” της ομάδας, με μία ανάρτηση στα social media.

«Πρόεδρε, Χρόνια Πολλά με Υγεία και Κατακτήσεις… Μαζί σου στον δρόμο του Νικητή με Υπομονή, Επιμονή, Πίστη και Πάθος!», έγραψε η ΑΕΚ στα social media για τον Μάριο Ηλιόπουλο.

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Ο διοικητικός ηγέτης της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ κατάφερε πέρυσι μόλις στη δεύτερη χρονιά του στην ομάδα, να την οδηγήσει μέχρι την κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την κατάκτηση της Super League.

Η ανάρτηση για τη γιορτή του, είχε έτσι τον Ηλιόπουλο με το τρόπαιο της Super League στα χέρια.