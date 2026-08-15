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Αθλητικά

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στην Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο: «Θα πρέπει να ρίξω δουλειά αυτές τις μέρες»

Ο Μίλτος Τεντόγλου
Ο Μίλτος Τεντόγλου με το νέο χρυσό μετάλλιο (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε για 4η φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος και επέστρεψε το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό του, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Μαζί με τον προπονητή του Γιώργο Πομάσκι, ο Μίλτος Τεντόγλου έφθασε στην Αθήνα τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε υπερήφανα του νέο του χρυσό μετάλλιο, αλλά στις δηλώσεις του στάθηκε στους επόμενους αγώνες του, σημειώνοντας ότι έχει… πολύ δουλειά μπροστά του.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026 Α-Γ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026 Α-Γ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026 Α-Γ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026 Α-Γ

Οι δηλώσεις του Τεντόγλου

Το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, αλλά συνεχίζουμε. Είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά έχω αύριο να πάω προπόνηση. Την Παρασκευή ξεκινάω το Diamond League, θα με δείτε στην τηλεόραση. Και θα έχω αγώνες κάθε εβδομάδα τώρα, τέσσερις σημαντικούς αγώνες, που θέλω να τα πάω καλά”.

Για τον αγώνα Ultimate: “Θέλω να κερδίσω αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα γίνει και θέλω να κερδίσω και τον τελικό του Diamond κι έχω σχέδιο για να κερδίσω. Θα πρέπει να ρίξω δουλειά αυτές τις μέρες”.

Για το ποιο είναι το σχέδιο του: “Σκέφτομαι λίγο ακόμη πώς θα είμαι ντυμένος. Μάλλον θα πηδήξω όχι με τη στολή που φοράω πάντα, αλλά με μακρύ κολάν γιατί κάνει κρύο“.

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Αθλητικά
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