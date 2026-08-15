Ο Μπράνκου Μπάντιο ξεκίνησε προπονήσεις πριν την προετοιμασία του Παναθηναϊκού

Μετά από μία τρομερή σεζόν με τη Βαλένθια στη Euroleague, ο Μπράνκου Μπάντιο έκανε το… άλμα για τον Παναθηναϊκό και προετοιμάζεται σκληρά για την πρώτη του παρουσία στους “πράσινους”.

Ο Μπράνκου Μπάντιο θα έχει την ευκαιρία να προπονηθεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και φαίνεται ότι θέλει να είναι απόλυτα έτοιμος για τη νέα εμπειρία στην καριέρα του.

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Όπως φαίνεται σε video που ανέβασε ο ίδιος στο instagram, έχει αρχίσει από νωρίς να “λιώνει” στις προπονήσεις, ξεκινώντας το ατομικό του πρόγραμμα από νωρίς, ώστε να είναι στο 100% στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Ο Μπάντιο απέκλεισε την περασμένη σεζόν τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, στα πλέι οφ της Euroleague.