Μαρία Σάκκαρη – Καμίλα Ραχίμοβα: Το βράδυ του Σαββάτου η πρεμιέρα στο Σινσινάτι

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα στην πρεμιέρα της στο Σινσινάτι, με την αναμέτρηση να ορίζεται για απόψε, Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, μετά τις 21:30 το βράδυ.

Έχοντας νικήσει την Καμίλα Ραχίμοβα τρεις φορές στο παρελθόν, η Μαρία Σάκκαρη θέλει να ξεκινήσει με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά του Σινσινάτι, ώστε να ετοιμαστεί στη συνέχεια για μία πιθανή “τιτανομαχία” με την Ίγκα Σφιόντεκ.

Η τροπαιούχος του Μοντρεάλ θα αντιμετωπίσει με τη σειρά της την Εμιλιάνα Αράνγκο (Νο.95) από την Κολομβία και η νικήτρια θα περιμένει την Σάκκαρη ή την Ραχίμοβα στο δεύτερο γύρο του τουρνουά.