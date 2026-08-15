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Αθλητικά

Με Κύπελλο Ιταλίας και πρεμιέρα στην ισπανική La Liga οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα αθλητικά γεγονότα με τηλεοπτική κάλυψη, σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
Οι οπαδοί της Σεβίλλης
Οι οπαδοί της Σεβίλλης πανηγυρίζουν κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης / REUTERS/Marcelo Del Pozo
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Οι αγώνες Αλαβές – Χετάφε και Σεβίλλη – Ράγιο Βαγιεκάνο ανοίγουν την αυλαία της σεζόν στην ισπανική La Liga και ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου, το οποίο περιλαμβάνει επίσης το Τορίνο – Καραρέζε για το Κύπελλο Ιταλίας. Συνεχίζεται παράλληλα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, με πλήθος ελληνικών συμμετοχών.

Οι μεταδόσεις της ημέρας

09:30 ΕΡΤ1 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 6η Μέρα – Πρωί

09:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Τσινοπούλου, Φιάσκα, Κουρκουτσάκη Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

09:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ, Κελεπούρης, Καραγιάννης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

09:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ημιμαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαδοπούλου, Αντωνοπούλου Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

09:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ημιμαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Κριτούλης, Παπαστεργίου, Ντεντόπουλος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

10:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Τσεχία, SS3 Trojak 1

12:25 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Μήκος 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

12:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Τσεχία, SS4 Bunc 1

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 6η Μέρα – Πρωί

13:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Μήκος Προκριματικός Γκόγκα, Μπέση Στίβος

13:55 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ακοντισμός 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

14:00 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2. 2026-27

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Νοτς Κάουντι – Λέστερ Sky Bet EFL League One 2026-27

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιορκ – Μπρίστολ Ρόβερς Sky Bet EFL League Two 2026-27

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίντλεσμπρο – Λίνκολν Σίτι Sky Bet EFL Championship 2026-27

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 2η Μέρα

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship 2026-27

19:45 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Premier Sports Cup 2026-27

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 2η Μέρα

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλαβές – Χετάφε LaLiga EA Sports 2026-27

21:05 Novasports Prime Εξέλσιορ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie 2026/27

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 6η Μέρα – Βράδυ

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 800 μ. 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:15 Novasports Start Τορίνο – Καραρέζε Κύπελλο Ιταλίας 2026-27

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Σεβίλλη – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga EA Sports 2026-27

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ρίο Άβε – Πόρτο Liga Portugal Betclic 2026-27

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