Με Κύπελλο Ιταλίας και πρεμιέρα στην ισπανική La Liga οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αγώνες Αλαβές – Χετάφε και Σεβίλλη – Ράγιο Βαγιεκάνο ανοίγουν την αυλαία της σεζόν στην ισπανική La Liga και ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου, το οποίο περιλαμβάνει επίσης το Τορίνο – Καραρέζε για το Κύπελλο Ιταλίας. Συνεχίζεται παράλληλα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, με πλήθος ελληνικών συμμετοχών.

Οι μεταδόσεις της ημέρας

09:30 ΕΡΤ1 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 6η Μέρα – Πρωί

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09:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Τσινοπούλου, Φιάσκα, Κουρκουτσάκη Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

09:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ, Κελεπούρης, Καραγιάννης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

09:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ημιμαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαδοπούλου, Αντωνοπούλου Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

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09:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ημιμαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Κριτούλης, Παπαστεργίου, Ντεντόπουλος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

10:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Τσεχία, SS3 Trojak 1

12:25 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Μήκος 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

12:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Τσεχία, SS4 Bunc 1

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 6η Μέρα – Πρωί

13:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Μήκος Προκριματικός Γκόγκα, Μπέση Στίβος

13:55 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ακοντισμός 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

14:00 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2. 2026-27

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Νοτς Κάουντι – Λέστερ Sky Bet EFL League One 2026-27

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιορκ – Μπρίστολ Ρόβερς Sky Bet EFL League Two 2026-27

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίντλεσμπρο – Λίνκολν Σίτι Sky Bet EFL Championship 2026-27

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 2η Μέρα

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship 2026-27

19:45 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Premier Sports Cup 2026-27

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 2η Μέρα

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλαβές – Χετάφε LaLiga EA Sports 2026-27

21:05 Novasports Prime Εξέλσιορ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie 2026/27

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 6η Μέρα – Βράδυ

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 800 μ. 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:15 Novasports Start Τορίνο – Καραρέζε Κύπελλο Ιταλίας 2026-27

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Σεβίλλη – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga EA Sports 2026-27

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ρίο Άβε – Πόρτο Liga Portugal Betclic 2026-27