Η ΑΕΚ κυκλοφόρησε τα εισιτήρια για τη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Λέφσκι Σόφιας (26/08/26, 22:00) στο δεύτερο ματς του ζευγαριού για τα πλέι οφ του Champions League και θα παλέψει για την πρόκριση στη League Phase της καλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena και αναμένεται να εξαντληθούν με τον κόσμο της Ένωσης να ανυπομονεί να δει το «σεντόνι» του Champions League να ανεμίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Τα εισιτήρια του αγώνα ξεκινούν από τα 25 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 350.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων, αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, για τον εντός έδρας αγώνα με τη Λέφσκι Σόφιας, για τα Play Offs του UEFA Champions League (26/8, 22.00).

Εντός της ημέρας, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα λάβουν μέσω e-mail από το Τμήμα Εισιτηρίων ένα προσωπικό link, μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την πληρωμή και να κατοχυρώσουν τη θέση τους για τον συγκεκριμένο αγώνα, την οποία θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 25% σε σχέση με την κανονική τιμή του εισιτηρίου.

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Το link θα παραμείνει ενεργό έως τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 14:00. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, οι θέσεις που δεν θα έχουν αγοραστεί θα αποδεσμευτούν.

Η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων θα αρχίσει την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι.

Παρακαλούνται οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας να ελέγξουν έγκαιρα το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της θέσης τους.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4».