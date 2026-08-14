Το πρώτο μήνυμα του Εντιάι στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Ενθουσιασμένος που θα γίνω μέλος της οικογένειας»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπάι Εντιάι για τα επόμενα δύο χρόνια και ο Σενεγαλέζος μίλησε για πρώτη φορά προς τους ερυθρόλευκους φιλάθλους.

Ο Εντιάι εξαργύρωσε την καλή σεζόν που έκανε στη Βιλερμπάν και έπεισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα ότι αξίζει μία θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού, πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ και όπως φαίνεται από τις δηλώσεις του είναι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

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«Τι γίνεται παιδιά; Είμαι ο Εμπάι Εντιάι. Είμαι τόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα γίνω μέλος της οικογένειας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ελπίζω όλοι να ευχαριστιέστε το καλοκαίρι και θα σας δω σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σενεγαλέζος.

Την περσινή σεζόν σε 32 ματς της Euroleague με την Βιλερμπάν είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,4 μπλοκ, 1,2 κλεψίματα και 1,3 ασίστ, με 69.7% στο δίποντο και 18.1% στο τρίποντο.