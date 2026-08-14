Αθλητικά

Το πρώτο μήνυμα του Εντιάι στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Ενθουσιασμένος που θα γίνω μέλος της οικογένειας»

Ο Σενεγαλέζος πάουερ φοργουορντ έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τους φίλους των Πειραιωτών
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Εντιάι
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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπάι Εντιάι για τα επόμενα δύο χρόνια και ο Σενεγαλέζος μίλησε για πρώτη φορά προς τους ερυθρόλευκους φιλάθλους.

Ο Εντιάι εξαργύρωσε την καλή σεζόν που έκανε στη Βιλερμπάν και έπεισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα ότι αξίζει μία θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού, πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ και όπως φαίνεται από τις δηλώσεις του είναι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Τι γίνεται παιδιά; Είμαι ο Εμπάι Εντιάι. Είμαι τόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα γίνω μέλος της οικογένειας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ελπίζω όλοι να ευχαριστιέστε το καλοκαίρι και θα σας δω σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σενεγαλέζος.

Την περσινή σεζόν σε 32 ματς της Euroleague με την Βιλερμπάν είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,4 μπλοκ, 1,2 κλεψίματα και 1,3 ασίστ, με 69.7% στο δίποντο και 18.1% στο τρίποντο.

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