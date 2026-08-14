Ολυμπιακός: Ο Μπραγκάνσα προπονείται μόνος του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και οδεύει στους Πειραιώτες

Στον Ολυμπιακό όλα περιστρέφονται γύρω από το μέλλον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όμως δημοσίευμα της A Bola αναφέρει ότι ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα πιθανότατα θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Πειραιά.

Το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κρίνει το μέλλον του Ισπανού προπονητή στον πάγκο της ομάδας, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να συνεχίζεται αδιάκοπα και τον παίκτη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να είναι κοντά στους ερυθρόλευκους.

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Ο Μπραγκάνσα προπονείται μόνος του και όχι με την υπόλοιπη ομάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σύμφωνα με την A Bola, και αυτό είναι που έχει φουντώσει ξανά τα σενάρια για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Πορτογάλος χαφ σημείωσε έξι γκολ και έδωσε μία ασίστ σε 25 συμμετοχές, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία είναι 12.000.000 ευρώ.