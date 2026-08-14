Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου: Χρήστου, Βασιλάκη, Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη δίνουν μάχη για μετάλλιο

Η Ελληνική ομάδα κολύμβησης έχει την τιμητική της στο πρόγραμμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, καθώς τέσσερις αθλητές θα παλέψουν για μετάλλιο με την παρουσία του Ολυμπιονίκη Απόστολου Χρήστου να ξεχωρίζει.

Ο Απόστολος Χρήστου θα δώσει το παρών στον τελικό των 50μ ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου και θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο σε μία πολύ δύσκολη και αμφίρροπη κούρσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άρτεμις Βασιλάκη έχει σπάσει τα κοντέρ στη διοργάνωση. Πέρασε στον τελικό των 1.500μ ελεύθερο και θα προσπαθήσει να κάνει τη διαφορά για να συνεχίσει να γράφει ιστορία στη διοργάνωση, μετά την τέταρτη θέση στον τελικό των 800μ.

Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έχουν προκριθεί στον τελικό των 100μ πεταλούδας, με την ελληνική αποστολή να ελπίζει για μία ή ακόμα και δύο θέσεις στο βάθρο.

Όλοι οι αγώνες των Ελλήνων αθλητών θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ1 και το ΕΡΤ2 Σπορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι σημερινοί (14/08/26) αγώνες

Παρασκευή 14 Αυγούστου

Προκριματικά – ΕΡΤ 2 Σπορ

50μ ελεύθερο Γυναικών ΒΛΑΧΟΥ (26.01)

50μ πρόσθιο Ανδρών ΝΤΟΥΜΑΣ (27.59) / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (28.48)

100μ ύπτιο Γυναικών ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ (1:01.53)

200μ πεταλούδα Ανδρων ΣΙΣΚΟΣ (1:56.13)

200μ μικτή ατομική Γυναικών ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (2:13.14)

4χ100μ ελεύθερο mixed

1500μ ελεύθερο Ανδρων ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (15:29.44) / ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ (15:00.29, η 9η καλύτερη επίδοση).

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΤΕΛΙΚΟΙ – ΕΡΤ 1