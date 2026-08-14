Αθλητικά

Η αινιγματική ανάρτηση του Ολυμπιακού πριν τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Οι Πειραιώτες ανέβασαν τη σημαία του Ολυμπιακού να ανεμίζει σε έναν ιστό
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός κινείται στους ρυθμούς της συνάντησης του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η πειραϊκή ΠΑΕ προχώρησε σε μία ανάρτηση που έβαλε σε σκέψεις τους φίλους της ομάδας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα social media τη σημαία της ομάδας να κυματίζει σε έναν ιστό, πριν τη συνάντηση Μαρινάκη – Μεντιλίμπαρ. Η ανάρτηση είχε δύο «μεταφράσεις» από τους οπαδούς των ερυθρολεύκων.

Άλλοι την είδαν ως προαναγγελία παραμονής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και άλλοι ξεκίνησαν να αποχαιρετούν τον Ισπανό προπονητή, πριν καν ξεκινήσει το κρίσιμο ραντεβού για το μέλλον του συλλόγου.

Αθλητικά
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