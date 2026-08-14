Αθλητικά

Ο Λευκός Οίκος αρνείται την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στην πώληση των Λος Άντζελες Λέικερς

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει καμία σχέση με την πώληση της ομάδας του Λος Άντζελες
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein
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Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα πουληθούν για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα σχεδόν ενός χρόνου. Ο Μαρκ Γουόλτερ θα μεταβιβάσει τις μετοχές του στους Μπομπ Άιγκερ και Τζος Κούσνερ, με τον δεύτερο να είναι ο αδερφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ, που είχε εμπλοκή στο σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο για την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ, το οποίο δεν προχώρησε.

Η πώληση των Λέικερς γίνεται εν μέσω ερευνών του FBI για οικονομικές παρατυπίες του Μαρκ Γουόλτερ. Αυτό έφερε τα σενάρια για εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στη μεταβίβαση των μετοχών έναντι 12,5 δισεκατυμμυρίων δολαρίων.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επικοινώνησε με το «Front Office Sports» και αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Λος Άντζελες Λέικερς.

«Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Τραμπ ή την κυβέρνησή του», τόνισε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

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