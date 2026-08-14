Ο Απόστολος Σίσκος πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των 200μ. πεταλούδα

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε καλή εμφάνιση στον προκριματικό των 200μ πεταλούδα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου.

Με επίδοση 1:57:06 ο Απόστολος Σίσκος τερμάτισε πέμπτος στην προκριματική του σειρά και θα είναι στον ημιτελικό των 200μ πεταλούδα με την 13η καλύτερη επίδοση, με σκοπό να παλέψει για την πρόκριση σε έναν ακόμα τελικό, μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200μ ύπτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νικόλ Παυλοπούλου εξασφάλισε μία θέση στα ημιτελικά των 200μ μικτής ατομικής με χρόνο 2:13:38. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια πήρε την πρόκριση με τον 7ο καλύτερο χρόνο και θα δώσει και εκείνη τη δική της μάχη για μία θέση στον τελικό του αγωνίσματος.

Η Ελένη Αντωνιάδου τερμάτισε ένατη στην τέταρτη προκριματική σειρά των 100μ. ύπτιο με 1:02:73 και κατέλαβε την 30η θέση στο αγώνισμα. Στα 50μ. πρόσθιο, ο Βαγγέλης Ντούμας τερμάτισε πέμπτος στην τέταρτη προκριματική σειρά με 27:97 και κατετάγη 42ος στο σύνολο. Η Άννα Αυγούστα Βλάχου τερμάτισε πρώτη στην 2η προκριματική σειρά των 50μ. ελεύθερο με 25.49 και κατετάγη 28η στο αγώνισμα, μένοντας εκτός ημιτελικών.

Ο Μάριος Ζαφειρόπουλος πήρε την ένατη θέση στην 2η προκριματική σειρά του αγωνίσματος με 29:32 και κατέλαβε την 63η θέση.

Οι Βασίλης Κακουλάκης και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος έπεσαν στην τρίτη και τελευταία σειρά των 1.500μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού και οριακά έμειναν εκτός τελικού.