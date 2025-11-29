Η ΑΕΚ πέρασε με «τριάρα» από την έδρα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Super League Κ19 – Τρομερό γκολ ο Παλαιολόγου

Μεγάλο “διπλό” επί του Παναθηναϊκού Κ19 πήρε το Σάββατο (29.11.2025) η ΑΕΚ αντίστοιχη ομάδα της ΑΕΚ. Τα παιδιά της Ένωσης έπιασαν εξαιρετική απόδοση και επικράτησαν με 3-1 στο Κορωπί, στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος υποδομών της Super League.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για την ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε στα 25 δευτερόλεπτα με τον Καραργύρη που εκμεταλλεύθηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας. Το επόμενο ημίωρο κύλησε με τις δύο ομάδες να χάνουν ευκαιρίες και με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει τελικά στο 30′ με τον Νεμπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση, με τον Παλαιολόγου στο 37′ να δίνει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα μας, με ασύλληπτο σουτ, έξω από την μεγάλη περιοχή (η μπάλα μάλλον βρήκε λίγο και σε αντίπαλο).

Το 1-3 του ημιχρόνου αλλά και του αγώνα, διαμορφώθηκε από το σημείο του πέναλτι. Ο Παλαιολόγου κέρδισε το πέναλτι στο 45′ και ο Καραργύρης εκτέλεσε εύστοχα, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ΑΕΚ, φτάνοντας τα 13 τέρματα στο πρωτάθλημα.