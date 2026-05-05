Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι σπουδαίος αντίπαλος, τα κάνει όλα πολύ καλά»

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια για το τρίτο ματς της σειράς των πλέι οφ της Euroleague (06/05/26, 21:15) και ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις που έκανε σχολίασε με τα καλύτερα λόγια την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Ισπανός προπονητής χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως σπουδαίο αντίπαλο και τόνισε ότι η κατάσταση της σειράς των πλέι οφ είναι οριακή για τη Βαλένθια, όμως δεν φαίνεται πως έχει σκοπό να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague με 2-0 και θέλει ακόμα μία νίκη για να προκριθεί στο Final Four. Οι πράσινοι έχουν τρεις ευκαιρίες για να την πετύχουν, με τις δύο πρώτες να είναι στο T- Center, όμως δεδομένα θα ψάξουν να «σκουπίσουν» τους Ισπανούς στο Game 3.

Τα λόγια του Πέδρο Μαρτίνεθ

«Θα πάμε μέρα με τη μέρα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά οριακή, αλλά η διοργάνωση αυτή τη στιγμή μας φέρνει σε ένα σημείο όπου είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη σεζόν. Προφανώς γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι αν παίξουμε ένα καλό παιχνίδι μπορούμε να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε.

Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος που μας οδηγεί στα όρια σε άμυνα, ριμπάουντ και επιθετική λειτουργία, γιατί είναι μια ομάδα που τα κάνει όλα πολύ καλά. Επομένως πρέπει να είμαστε στο καλύτερό μας επίπεδο.

Μας αναγκάζει να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι και θα έλεγα ότι μακάρι να καταφέρουμε να κάνουμε μεγαλύτερη την σειρά, γιατί μας υποχρεώνει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».